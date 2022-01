Roma-Mkhitaryan, appuntamento in primavera: ecco i motivi per dirsi ancora sì

L'armeno è al bivio, ma vorrebbe restare. Il feeling ritrovato con Mourinho e il nuovo ruolo convincono. La palla passa a Pinto

Lasciare sul più bello? Henrikh Mkhitaryan non vorrebbe. Ora che ha ritrovato il feeling con Mourinho e un possibile allungamento di carriera grazie al nuovo ruolo che lo vede leggermente arretrato ma sempre più al centro del gioco. L’armeno, che lo scorso anno non era convinto di rinnovare, ora ha meno dubbi. Il suo contratto scade a giugno e sarebbe disposto ad allungare di un’altra stagione il suo rapporto con la Roma. Dove è nato suo figlio Hamlet e dove si trova alla meraviglia tutta la sua famiglia. E dove vorrebbe vincere qualcosa dopo 100 presenze. Da convincere, paradossalmente, ci sarebbe la Roma che a Mkhitaryan corrisponde uno stipendio di 4 milioni a stagione tra soldi alla firma, parte fissa e bonus. Le ultime prestazioni e la serietà mai in discussione sono però elementi che stanno facendo riflettere Tiago Pinto. Trovare un sostituto all’altezza dell’armeno non è facile soprattutto in termini di esperienza (valore molto amato da Mou). E in fondo 33 anni in serie A sono una età decisamente consona al livello della competizione.Insomma i motivi per sperare in un rinnovo ci sono, ma non è il momento di parlarne.