Smalling pronto al rientro, differenziato per Veretout. Zaniolo lavora a Trigoria

La Roma riprende il lavoro sul campo in vista del prossimo impegno in Europa League contro il CSKA Sofia (arbitra Peljto). I giallorossi proveranno a lasciarsi alle spalle le polemiche e il nervosismo scaturiti dalla discutibile gestione del match contro il Sassuolo da parte di Maresca, che ora rischia di essere fermato per un turno dal designatore Rizzoli. La squadra si è ritrovata oggi a Trigoria, dopo il riposo concesso da Fonseca nella giornata di ieri.

Il tecnico portoghese spera di recuperare Smalling, che oggi si è allenato in gruppo e sembra aver definitivamente superato i guai al ginocchio che ne hanno condizionato l’avvio di stagione. Dopo un’assenza di 30 giorni, non è da escludere l’eventualità di un suo rientro in campo già in Bulgaria, per mettere minuti nelle gambe. Lavoro differenziato invece per Veretout. Per il francese è difficile ipotizzare l’inserimento nella lista dei convocati già giovedì , ma ci sono buone chance di vederlo tra i disponibili per la trasferta di Bologna di domenica prossima.

Pellegrini e Mancini si allenano a parte. Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Fonseca

Con ogni probabilità, in occasione del match del Dall’Ara, Fonseca non potrà contare invece su Pellegrini e Mancini. Il primo, difeso dalla società dopo le vicende dei giorni scorsi, è alle prese con un trauma alla caviglia destra accusato dopo il duro intervento di Obiang. Il secondo è reduce da un risentimento all’adduttore che lo ha tenuto ai box per più di una settimana. I due, come Santon, si sono allenati a parte. In Europa League, con la Roma già certa del primo posto nel girone, Fonseca sfrutterà l’occasione per far rifiatare i big e mettere in mostra i tanti giovani della Primavera ormai aggregati stabilmente in prima squadra.

Il tecnico romanista, che parlerà domani alle 17.45 in conferenza stampa, ha raccolto, nella giornata odierna, l’attestato di stima da parte di Damiano Tommasi: “Si è ambientato bene al calcio italiano”. E sulle proteste, che gli sono costate l’espulsione contro il Sassuolo, l’ex centrocampista della Roma ha affermato: “Vuol dire che ci tiene, è il suo lavoro”. In merito il Giudice Sportivo ha inflitto una squalifica di una giornata al portoghese “per aver proferito parole irrispettose al direttore di gara”.

Ottimismo Zaniolo, prosegue la riabilitazione a Trigoria. Flaminio, Frongia: “Nessun contatto con la Roma”

Presente nel centro sportivo di Trigoria anche Nicolò Zaniolo: come appreso da Forzaroma.info, il talento giallorosso continua il percorso riabilitativo dopo l’infortunio subito in Nazionale. In questi giorni sta lavorando, seguito dal fisioterapista, sul potenziamento muscolare e l’obiettivo è quello di tornare a correre già dopo Natale. Intanto a via Tolstoj torna d’attualità il nodo legato all’indebitamento finanziario della Roma. Il rosso in bilancio sfiora quota 400 milioni, un aumento di 94 milioni rispetto al 30 giugno. La questione terrà banco durante l’assemblea degli azionisti in programma domani, con i Friedkin pronti ad intervenire estendendo l’aumento di capitale a 210 milioni.

Un’altra riunione, che riguarda però il calcio italiano in toto, è in programma nei prossimi giorni. La Lega Calcio ha fissato a venerdì 11 dicembre un’assemblea per approfondire il tema degli esami anti-Covid: dopo il caos tamponi in casa Lazio, si va verso l’individuazione di un’azienda unica che garantisca risultati centralizzati e standardizzati per tutte le squadre. In conclusione, arrivano smentite riguardo il presunto interessamento dei Friedkin alla riqualifica dello Stadio Flaminio, suggestiva ipotesi che era tornata alla ribalta dopo gli ultimi intoppi nell’iter della costruzione del nuovo impianto a Tor di Valle. A negare i contatti con i proprietari della Roma è stato l’Assessore allo Sport Daniele Frongia: “La Roma non si è fatta avanti“.