Trigoria, Smalling si allena in gruppo. Veretout, Pellegrini e Mancini a parte

Chris Smalling si allena in gruppo. È questa la notizia che arriva dalla ripresa degli allenamenti a Trigoria: il centrale inglese era tornato con i compagni già nella rifinitura di sabato ma non convocato per il Sassuolo. L’ex United sta recuperando dal problema al ginocchio che lo tiene fuori da partite ufficiali ormai da un mese, oggi ha messo un altro tassello verso il rientro in campo. Jordan Veretout, invece, ha svolto lavoro differenziato: Fonseca spera di ritrovarlo per la trasferta di Bologna, così come Smalling che difficilmente verrà rischiano giovedì a Sofia. A parte anche gli altri infortunati: Pellegrini, Mancini e Santon.