CSKA Sofia-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

CSKA Sofia-Roma è il match di Europa League in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18.55, ultima partita del girone A al ‘Natsionalen Stadion Vasil Levski’ di Sofia. La squadra di Fonseca – ora a quota 13 punti – volerà in Bulgaria già certa del primo posto e, ovviamente, della qualificazione ai sedicesimi di finale. Con la vittoria di giovedì scorso contro lo Young Boys i giallorossi si sono guadagnati la certezza di aver vinto il girone e la possibilità di far riposare i big dando la possibilità ai giovani di mettersi in mostra. Nell’andata dell’Olimpico il CSKA Sofia ha fermato sullo 0-0 la Roma.

Europa League, CSKA Sofia-Roma: le probabili formazioni

Tra i tanti infortuni importanti e la stanchezza – fisica e mentale – di una partita pareggiata in 10 contro il Sassuolo, con tanto di polemiche arbitrali, la Roma volerà in casa del CSKA Sofia già eliminato, con la chance di far riposare i big e far giocare qualche giovane. Fonseca ha già fatto esordire alcuni talenti del settore giovanile come Milanese e Tripi, oltre ovviamente a Calafiori. La lista B Uefa offre alcune opzioni interessanti al tecnico giallorosso, ma poche in difesa. Molto dipenderà dal recupero di Smalling, che non gioca da più di un mese: l’inglese è recuperato e Fonseca potrebbe dargli spazio dall’inizio per rimettere minuti e ritmo nelle gambe. Fazio e Jesus vanno verso una maglia da titolare mentre saranno out Mancini e Santon. Ibanez e Cristante verso un turno di riposo, da valutare Kumbulla che è tornato domenica dopo un mese. Spera in una chance dall’inizio il giovane Tripi mentre in lista B c’è anche Alessio Buttaro.

A centrocampo Calafiori sarà ancora titolare, con Peres a destra e Diawara poco utilizzato in campionato e in pole per un posto in mediana. Al suo fianco Fonseca può far esordire Edoardo Bove, con Pellegrini out e Villar che le sta giocando quasi tutte vista l’assenza di Veretout. Le condizioni del francese in vista di Bologna saranno decisive. In avanti può essere il momento del debutto da titolare per Tommaso Milanese, che ha già 2 presenze stagionali all’attivo, con Carles Perez alle spalle di Borja Mayoral. Pronto a subentrare ed esordire anche Riccardo Ciervo, un altro dei talenti di Alberto De Rossi di cui si parla molto bene. In lista B dei giovani anche Mory Bamba e Nicola Zalewski, che avrebbe probabilmente giocato ma è appena rientrato dal Covid e difficilmente sarà a disposizione. In porta Pau Lopez, con Boer tornato dal Covid che sarà il secondo e un atro giovane come Berti che spera nella chiamata.

CSKA Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Rodrigues; Sinclair, Sankharè, Yomov; Sowe.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Fazio, Jesus; Peres, Diawara, Bove, Calafiori; Perez, Milanese; Mayoral.

CSKA Sofia-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming

CSKA Sofia-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport sul canale 253. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.