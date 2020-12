Il recupero di Zaniolo prosegue a Trigoria: potenziamento muscolare, dopo Natale la corsa

Nicolò Zaniolo lavora a Trigoria. Stamattina il numero 22 si è allenato per tre ore col fisioterapista nel centro sportivo Fulvio Bernardini: da quanto appreso da “ForzaRoma.info”, in questi giorni il centrocampista sta lavorando sul potenziamento della muscolatura delle gambe, successivamente il prossimo step – dopo Natale – sarà la corsa. Tutto pare precedere per il meglio, tra una seduta e un colloquio via Skype con Christian Fink, il professore che l’ha operato in Austria a settembre, a causa dell’infortunio al crociato rimediato in Nazionale contro l’Olanda. Al momento, non sono previste visite di controllo dopo le due già effettuate.

L’obiettivo è quello di tornare a giocare partite ufficiali a marzo. Da febbraio dovrebbe riprendere gli allenamenti, prima personalizzati e poi in gruppo. Possibile che lavori nuovamente con la Primavera di Alberto De Rossi, scendendo pure in campo assieme all’Under 19 per riprendere la migliore condizione. Intanto Zaniolo scalpita, come confermato in varie interviste dalla madre Francesca Costa. Sta lavorando mattina e pomeriggio e non vede l’ora di tornare protagonista con la maglia della Roma per il finale di stagione e con quella della Nazionale per l’Europeo. Roberto Mancini lo tiene ancora in grande considerazione, ieri ha praticamente dato per certa la sua presenza nella competizione. “Spero di averlo già a marzo“, si è lasciato sfuggire il commissario tecnico, che lo convocò per la prima volta in azzurro nel settembre del 2018, prima del suo esordio in Serie A. Il pensiero del “Mancio” è condiviso pure da Paulo Fonseca: nella corsa al quarto posto, il rientro di Zaniolo sarà fondamentale.