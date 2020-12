Bologna: Poli recuperato, Dijks quasi. Terapie per Orsolini

Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo in seguito alla sconfitta contro l’Inter, il Bologna ha ripreso gli allenamenti in vista della gara con la Roma, in programma domenica prossima. La squadra si è ritrovata alle ore 14 nel centro sportivo intitolato a Nicolò Galli, svolgendo una serie di partitelle a tema dopo un’attivazione atletica. Ha lavorato con i compagni Andrea Poli, che pare quindi recuperato per l’incontro con i giallorossi. Dijks, fuori dallo scorso settembre, ha svolto parte dell’allenamento col gruppo. Differenziato per Denswil e Sansone, terapie per Orsolini e Santander: gli ultimi due salteranno sicuramente il match con la Roma.