Venerdì l’assemblea di Lega: decisione in arrivo sui tamponi unici

La prossima assemblea di Lega è fissata per le ore 17 di venerdì 11 dicembre. Due i punti chiave all’ordine del giorno: le raccomandazioni medico-sanitarie per la Serie A e l’aggiornamento sull’operazione “private equity”. I club si riuniranno in call per approfondire i due temi: come ricorda “La Gazzetta dello Sport”, i vari presidenti si sono detti scettici sulla bolla di sette giorni conseguente alle raccomandazioni della Federazione Medico-Sportiva, aprendo invece all’individuazione di un’azienda che garantisca la centralizzazione degli esami anti-Covid con risultati standardizzati. No alla bolla, sì ai tamponi unici, dunque.

Per quanto riguarda i fondi di investimento, andranno sistemati alcuni aspetti giuridici e fiscali e discussa la ripartizione delle risorse e della futura governance. Lo scorso 19 novembre, la Lega di A aveva sancito all’unanimità l’accordo con il consorzio Cvc-Advent-Fsi.