Giudice Sportivo: un turno a Fonseca e Pedro. Ammenda di 10mila euro per il tecnico

Una giornata di squalifica per Pedro e Paulo Fonseca. L’attaccante spagnolo e l’allenatore giallorosso, entrambi espulsi nell’ultima gara contro il Sassuolo, salteranno il match con il Bologna. E’ quanto ha deciso il Giudice Sportivo, che per il tecnico portoghese ha aggiunto un’ammenda di 10.000 euro, per “il fare aggressivo e l’aver proferito parole irrispettose al direttore di gara”. Per Paulo Fonseca si tratta della seconda squalifica da quando è in Italia. Era stato espulso praticamente per lo stesso motivo nello scorso campionato, in occasione della sfida con il Cagliari. Prima sanzione, invece, per Mirante, Karsdorp e Villar.