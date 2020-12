In Bulgaria con le riserve e tanti giovani

Altre cinque partite da giocare prima della pausa di Natale, con la concreta speranza di vedere un’infermeria quasi svuotata. Il prossimo impegno che si troveranno ad affrontare Fonseca e la sua Roma è quello con il Cska Sofia, ultima gara del girone di Europa League, competizione che vede i giallorossi già qualificati ai sedicesimi di finale e con il primo posto in tasca. La trasferta in Bulgaria – si legge su ‘Il Tempo’ – sarà l’occasione di vedere all’opera tanti giovani e le seconde linee, con i big che non verranno rischiati, soprattutto in considerazione della ravvicinata gara in casa del Bologna.

In vista di questi due match, nell’odierna ripresa degli allenamenti, lo staff tecnico dovrà valutare al meglio le condizioni di Mancini, Veretout, Smalling e Santon che si sono recati ieri a Trigoria per una sessione supplementare di lavoro, svolta nonostante il giorno libero. Il difensore inglese ha svolto l’allenamento di sabato con il gruppo e per ora le noie al ginocchio che lo hanno tenuto fermo nell’ultimo mese sembrano superate, anche se nessuno ha intenzione di forzare i tempi del recupero e potrebbe essergli evitato il viaggio infrasettimanale. Si attuerà una gestione simile per il mediano francese, che non dovrebbe avere problemi ad esserci col Bologna. Servirà invece altro tempo per Mancini, alle prese con una piccola lesione all’adduttore, mentre Santon è atteso a breve in gruppo. A Trigoria era presente anche Pastore. “Nuova settimana di lavoro per tornare presto in campo”, il messaggio social dell’argentino, che in questi giorni proverà ad aumentare i carichi.