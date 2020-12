CSKA Sofia-Roma, domani alle 17.45 la conferenza stampa di Fonseca

E’ fissata alle 17.45 (ore italiane) la conferenza stampa di Paulo Fonseca, che domani, alla vigilia di CSKA Sofia-Roma, risponderà alle domande dei giornalisti nella Sala “Rodina” dello stadio Nazionale Vasil Levski. Con il tecnico giallorosso ci sarà – da regolamento Uefa – un calciatore della rosa non ancora comunicato. In Bulgaria i capitolini non terranno la consueta rifinitura, che dunque verrà effettuata a Trigoria, prima della partenza per Sofia.

L’intervista di Bruno Akrapovic, allenatore del CSKA, è invece in programma per le 16. Un’ora più tardi inizierà l’allenamento della squadra bulgara, ultima avversaria della Roma nella fase a gironi dell’Europa League 2020-21.