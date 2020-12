CSKA Sofia-Roma, arbitra il bosniaco Irfan Peljto

La Roma è pronta a concentrarsi sull’Europa League dopo i nervosismi e le espulsioni di domenica contro il Sassuolo. Già qualificata ai sedicesimi come prima, la squadra di Fonseca giovedì affronterà il CSKA Sofia nell’ultima gara del girone: ad arbitrare sarà Irfan Peljto. Si tratta di un direttore di gara bosniaco, che sarà coadiuvato dai connazionali Senad Ibrisimbegović e Davor Beljo (assistenti), e il IV Uomo Haris Kaljanac. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.55 al ‘Natsionalen Stadion Vasil Levski’ di Sofia. Classe ’84, Peljto ha diretto appena 6 match in Europa League – oltre a tante partite a livello di Youth League e nazionali giovanili -, tra cui uno nel girone di Europa League che lo scorso anno ha visto impegnata la Roma: l’1-0 del Basaksehir contro il Wolfsberger. Nessun precedente incrocio con squadre italiane, ad eccezione della Nazionale Under 18 e Under 17.