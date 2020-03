Schick, l’agente sicuro: “Il Lipsia lo riscatterà”. Nostalgia Totti: “Con la Roma un amore infinito”

Il Totti-day per eccellenza, il 28 marzo. Il giorno del suo esordio con la Roma nel lontano 1993. E’ stato lo stesso ex capitano romanista a inaugurare i tanti messaggi arrivati per ricordare quel momento: “Sono passati 27 anni di amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l’unica maglia che ho amato veramente… un amore che non avrà mai fine”. Come infiniti sono stati i commenti di affetto sotto il suo post Instagram e Totti che si è prodigato a rispondere a tutti quelli che gli hanno lasciato un pensiero o soltanto una piccola emoji. Più interessata invece è stata la testimonianza di due totem romanisti come Rizzitelli e Tempestilli, che il giorno dell’esordio di Totti lo ricordano benissimo. “Francesco non me lo ricordo in quella partita, ma in tutte le partitelle del giovedì che faceva con noi”, ha detto Rizzi-gol aggiungendo poi che “Totti non fa parte della storia della Roma, Totti è la Roma”. Stesso concetto anche per Tempestilli: “A fine partita Francesco era felicissimo, si vedeva che sarebbe diventato un grande. Totti per la Roma è stato tutto. Un giocatore forte come lui, cresciuto nel vivaio, credo che non si troverà nemmeno tra migliaia di anni”. Una leggenda vera e propria come hanno sottolineato anche la UEFA e la Serie A nel loro augurio social all’ex capitano.

MOVIMENTI – In attesa di capire quando e se ripartiranno i campionati in giro per l’Europa, si inizia già a parlare di movimenti per il futuro e di mercato. A rompere il silenzio sulla situazione Schick è stato il suo agente Pavel Paska: “Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi. I club tedeschi economicamente sono i più sani in Europa. E’ un gioco, una tattica di negoziazione. E’ un affare grosso, vedremo”. E chissà se i soldi incassati dall’attaccante non saranno investiti nell’esperienza che tanto serve a una squadra di giovani. Petrachi ha infatti pronto un trittico di acquisti che farebbero al caso della Roma, per poter rilanciare il progetto tecnico e rinforzare il gruppo. Occhi al mercato italiano, in Premier, ma anche in Liga, con Diego Costa che continua a essere un oggetto del desiderio del diesse giallorosso. Tanti dubbi invece sui giocatori in prestito, anche se attualmente sia Florenzi sia Gonalons ad esempio sono alle prese con il difficile momento spagnolo legato all’emergenza Covid19.

DUBBI – L’incertezza al momento è la parola d’ordine non soltanto per quello che riguarda il calcio, ma anche lo sport. “Si può ripartire a giugno con le porte chiuse“, ha dichiarato il presidente della UEFA Ceferin, con Gravina che ha però messo il limite massimo a luglio aggiungendo inoltre di voler tutelare il più possibile la prossima stagione, quella che porterà all’Europeo. Sul tavolo delle trattative anche l’accordo per l’eventuale taglio degli stipendi, con la riunione tra AIC e Lega che lunedì potrà chiarire i dubbi a riguardo. Mentre si cerca di capire le tempistiche per tornare in forma e quale debba essere l’attività da svolgere in questo momento, i calciatori giallorossi continuano a lavorare. Tra questi Santon, uno dei più attivi e dinamici nonostante il periodo di isolamento domestico con la finestra social come megafono per interagire con il mondo. Un mezzo tecnologico che Simone Perrotta non vede di buon occhio: “I calciatori oggi sono troppo legati alla tecnologia. Ai miei tempi nello spogliatoio si parlava, ci si conosceva e ci si confrontava sui problemi. Ora è diverso“. E poi la punta nostalgica sulla sua Roma: “Eravamo un gruppo di amici, ci volevamo bene e ce ne vogliamo tutt’ora. Quello scudetto perso è una ferita che fatica a rimarginarsi. Ora sono un tifoso giallorosso, perché la Roma è un qualcosa di viscerale“.