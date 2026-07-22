Gravissimo lutto per Vincenzo Montella: la sorella Caterina è venuta a mancare a seguito delle tremende conseguenze riportate in un incidente domestico. Dopo giorni di agonia in ospedale, lottando tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta poche ore fa. La Federazione calcistica turca, di cui Montella ne è il commissario tecnico, ha rilasciato un messaggio di cordoglio, informando sulla data e sull’orario dei funerali. La nota: “Abbiamo appreso con profonda tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta nell’ospedale dove veniva curata a seguito di un tragico incidente nella sua casa. A Vincenzo e tutta la sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio.