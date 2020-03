Roma, dalla Spagna: torna di moda l’ipotesi Diego Costa

Non c’è due senza tre. Soprattutto quando si parla di mercato. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, la Roma infatti potrebbe sferrare in estate un attacco a Diego Costa. Dopo averci provato sia nel 2013 sia nel 2018, la dirigenza giallorossa scenderebbe così di nuovo in campo per provare a portare nella Capitale in centravanti dell’Ateltico Madrid. Petrachi sarebbe infatti alla ricerca di una punta con le caratteristiche di Diego Costa e i colchoneros potrebbe lasciare che la trattativa vada a buon fine.