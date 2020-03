Totti ricorda l’esordio con la Roma: “Sono ventisette anni di un amore che non finirà mai” – FOTO

Francesco Totti, la Roma e un amore indissolubile. Nonostante l’addio e qualche ruggine con la società negli ultimi tempi, Totti e la Roma continuano a essere una cosa sola. Ventisette anni fa esordiva in Serie A in un Brescia-Roma, mandato in campo da Boskov nel finale. Sul suo profilo Instagram lo storico capitano ha dedicato un messaggio a questa ricorrenza importante: “Sono passati 27 anni di amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l’unica maglia che ho amato veramente… un amore che nn avrà mai fine”.