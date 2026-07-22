Un inno alla "Virtus" romana, il ritorno al vecchio stemma e uno stile "pulito e audace". E' giorno di presentazione della nuova maglia della Roma, quella del Centenario e del ritorno in Champions. Al momento purtroppo senza un nuovo arrivo in rosa. Nella notte a "presentare" la maglia ci ha pensato Paulo Dybala che si è affacciato da un balcone a via Uffici del Vicario, per salutare i 5 mila tifosi in festa. La divisa, come si legge nel comunicato congiunto di Roma e Adidas, "fonde un'estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile passione giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 2023/2024 in occasione del derby vinto 1- 0 il 6 aprile 2024. L’ispirazione della maglia affonda le sue radici nella storia della Capitale, riprendendo le iconiche tonalità giallorosse che da sempre distinguono la AS Roma". Poi si passa a definire le parti tecniche: "Il rosso è accostato alle classiche finiture gialle, con linee pulite e decise che trasmettono un senso di orgoglio, mentre il girocollo è impreziosito dal messaggio sul retro “Con tutte le nostre forze”, un simbolo tangibile del legame indissolubile tra la squadra e la sua gloriosa storia". La maglia è già in vendita nei Roma Store e nei punti Adidas, ovviamente anche con la patch della Champions League.

La maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita. Il nuovo kit Home dell'AS Roma 2026/27 sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 22 luglio 2026, presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it. Il 6 agosto avverrà poi il cosiddetto lancio della seconda maglia, quella bianca, vera e propria chicca per gli amanti del vintage. Sul petto avrà una banda orizzontale che richiama le divise d’altri tempi, rigorosamente gialla e rossa, impreziosita al centro dallo stemma con il solo acronimo intrecciato. Cancellato del tutto quindi il logo voluto nel 2013 da Pallotta che ha portato in questi anni a malumori e proteste.