Gravina: “No al calcio oltre luglio”

Il calcio studia le opzioni per la ripresa dei campionati. In attesa di capire quando finirà l’emergenza per il coronavirus, il presidente della Figc Gravina ha spiegato a Libero la situazione. Le sue parole:

Presidente, il calcio vuole finire campionato e coppe a qualunque costo? Il ministro dello Sport, Spadafora, ha parlato di inevitabili porte chiuse.

Se l’emergenza lo consentirà, a livello internazionale siamo d’accordo sull’ultimare campionati e coppe perché deve essere il campo a determinare i risultati. Ci atterremo alle indicazioni: se la condizione per giocare sarà di farlo a porte chiuse, ci adegueremo.

L’auspicio è riprendere a maggio, ma l’ipotesi più probabile parla di giugno con uno sfioramento nel mese di luglio. Non si rischia di pregiudicare il futuro?

Siamo ancora in tempo per provare a terminare l’attuale stagione senza troppi strascichi nella 20/21, ma è evidente che andare oltre metà luglio renderebbe le cose complicate. Tutti i protagonisti faranno sacrifici per il bene del calcio. Finire quello che abbiamo iniziato, oltre ad attutire il danno economico, comunque importante, ridarebbe agli italiani la voglia di gioire.

Sarà davvero possibile tagliare gli stipendi?

Abbiamo già iniziato a dialogare con Assocalciatori e Assoallenatori, che si sono dimostrate disponibili. La difficoltà di far fronte a determinati impegni è evidente. Nessuno può far finta di non porsi il tema del costo del lavoro. Lo faremo senza mortificare nessuno.

Se alla fine non si riuscisse a ripartire, il calcio avrà bisogno del soccorso statale?

Il calcio si è sempre supportato sulle sue gambe, è il terzo comparto produttivo del Paese. Ho già chiarito che non chiediamo contributi diretti, piuttosto provvedimenti legislativi che ne agevolino la ripresa e lo sviluppo.

Basteranno per salvare il 30% dei club a rischio fallimento?

Assolutamente no, non bastano. Dovranno essere affiancati provvedimenti legislativi e federali che tengano conto soprattutto della base del professionismo e dei Dilettanti. E in questa fascia che rischiamo l’emorragia più grave.