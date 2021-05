Roma-Xhaka, la trattativa continua. Jesus saluta con polemica, via anche Mirante

Pressing dei giallorossi sul centrocampista dell'Arsenal. Mirante lascia il club, il brasiliano saluta ma non cita Fonseca nei ringraziamenti

Intanto la Roma saluta Mirante e Juan Jesus, che lasceranno il club alla scadenza dei rispettivi contratti. Il difensore brasiliano, in particolare, ha salutato con un messaggio commovente, nel quale ha ringraziato tutti gli allenatori con i quali ha lavorato senza però citare Fonseca. “Questa maglia l’ho amata e rispettata fino all’ultimo giorno. Non mi è stato permesso di salutarla e onorarla nemmeno un secondo nell’ultima partita. E negli ultimi tempi non mi sono state date le stesse possibilità degli altri. Io non ho mai detto una parola per il bene del gruppo. Arriverà il tempo di ristabilire la verità ma non è questo il momento giusto. Adesso voglio solo parlare della fortuna che ho avuto a giocare qui”, alcune delle sue parole.