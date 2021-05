Roma-Xhaka, si studia la formula: Diawara e Under le possibili contropartite

Per ora la prima offerta all’Arsenal è distante dalle richieste, ma nella trattativa con gli inglesi potrebbe entrare il centrocampista già seguito in passato. Anche il turco è un'ipotesi

La prima offerta della Roma (13 milioni più bonus) non è andata a buon fine perché l’Arsenal, per Xhaka, chiede ne 20. Ma a Trigoria vorrebbero regalare quanto prima a Mourinho il primo nome per il centrocampo e per farlo nella trattativa potrebbero inserire due giocatori. Diawara è il primo, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it: centrocampista come Xhaka, da tempo piace agli inglesi. La Roma nel 2019 lo ha pagato 21 milioni, ora è a bilancio per circa 15 e potrebbe essere inserito nella trattativa anche per 10. Dalla Turchia, nelle ultime ore, rimbalza forte invece di nuovo il nome di Ünder per i Gunners. Il turco, che si sta preparando con la sua nazionale all’Europeo, non ha vissuto un anno positivo al Leicester. Il club deciderà con Mourinho se dargli ancora un’occasione. All’Arsenal, secondo i media turchi, piace e piace molto: può essere ceduto anche per cinque o sei milioni, visto che è stato comprato per 14 nel 2017. Nella trattativa Xhaka, economicamente, sarebbe perfetto.