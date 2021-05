Strootman vuole la Roma: l’olandese si è offerto ai giallorossi

L'olandese tornerebbe di corsa nella Capitale, decurtandosi anche in parte l'ingaggio: il club tentenna

Kevin Strootman sogna il ritorno alla Roma. Il centrocampista, che ha da poco concluso la sua esperienza con il Genoa ed è rientrato al Marsiglia, strizza l'occhio ai Friedkin. Come riportato da diversi quotidiani l'olandese sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di riabbracciare i giallorossi. Il profilo coincide con l'identikit individuato da Mourinho per il centrocampo: grande fisicità, personalità, doti di leadership. Improbabile, tuttavia, che questo basti a convincere la Roma a riabbracciare il giocatore, nonostante il benestare del Marsiglia che lo lascerebbe partire volentieri. A Trigoria, per il momento, l'idea non stuzzica.