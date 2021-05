Primavera, De Rossi: “Empoli fortissimo. Il gol allo scadere non è un caso”

Il tecnico dei giallorossi: "Peccato per il nervosismo finale". Zalewski; "Vogliamo finire alla grande questa stagione"

Al termine di Empoli-Roma, gara terminata 1-0 per i giallorossi, il tecnico della Primavera Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di "Roma Tv". Queste le sue dichiarazioni:

ALBERTO DE ROSSI A ROMA TV

Espressione delusa nonostante i tre punti. Forse per quello che è successo dopo (si parla del caos a fine partita: i calciatori dell'Empoli hanno protestato perché a loro avviso la palla non aveva superato la linea sul gol di Felix, ndr). Non ho molto da dire, mi piace parlare di calcio. Oggi si è giocato a calcio, c'è stata una bella partita tra due squadre molto forti. L'Empoli è fortissimo, sono la rivelazione del campionato. Non so cosa aggiungere, la confusione ti lascia l'amaro in bocca.

Primo tempo equilibrato, nella ripresa solo Roma: il gol sarebbe potuto arrivare prima. La squadra ha reagito bene, ma anche in dieci i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà. L'Empoli ha tanta qualità, tante soluzioni tattiche. Con un uomo in più è naturale avere il sopravvento, ma c'era sempre da patire perché le loro ripartenze erano molto pericolose. Devo sottolineare di nuovo il gol allo scadere: non è un caso, non può essere fortuna. Questa freddezza nel giocare fino alla fine è un valore aggiunto.

La compattezza di un gruppo si vede anche dallo spirito di sacrificio... Giocare con questo caldo, in una situazione anomala di dieci contro undici che da una parte ti dà e dall'altra ti toglie... Poi non dimentichiamoci la forza dell'Empoli. Quello che abbiamo fatto oggi è veramente da sottolineare.

Sono tre punti d'oro per la classifica. Non me la gusto, rimane l'amaro in bocca per quello che è successo. Mi sarebbe piaciuto parlare di altro. Siamo rimasti male per il nervosismo finale: non bisogna mai vederlo negli adulti, men che meno nei giovani.

Così invece Nicola Zalewski:

ZALEWSKI A ROMA TV

Un gol che avete rincorso per tutta la partita. E' una vittoria comunque meritata. Una vittoria meritata, siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo. L'importante è aver segnato, sono tre punti importantissimi per la classifica e analizzando la partita posso dire che sono tre punti meritati.

Nel primo tempo tanto Empoli, l'inferiorità numerica ha pesato sulla partita. Dobbiamo lavorare perché di occasioni per segnare ce ne sono state tante, specie dopo l'espulsione. Sono cose su cui dobbiamo lavorare durante la settimana, ma stiamo migliorando.

Oggi tanti assenti, hai giocato da regista. Hai fatto un po' di tutto alla Roma... Sono cose che mi chiede il mister, abbiamo parlato. Sapevo che durante l'anno ci sarebbe stata questa possibilità. L'importante era portare a casa i tre punti, indipendentemente dai giocatori in campo.

L'Uefa ti ha tolto il gol in Europe League, ma ti rifarai. Come ti sei ricalato in Primavera? Vogliamo finire alla grande questa stagione, è un nostro obiettivo. Cercheremo di arrivare più lontano possibile.