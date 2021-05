Roma, Florenzi verso l’Inter: non sarà riscattato dal PSG

L'esterno rientrerà nella Capitale, ma sarà solo di passaggio: i nerazzurri ci pensano per il dopo Hakimi

Alessandro Florenzi non resterà al PSG e potrebbe essere il prossimo acquisto dell'Inter. L'esterno, salvo colpi di scena, non sarà riscattato dal club parigino e farà rientro alla Roma. I francesi, riporta la Gazzetta dello Sport, punteranno con decisione sull'acquisto di Hakimi per la fascia e non eserciteranno l'opzione da 9 milioni di euro per riscattare il romanista a titolo definitivo. Una situazione che fa gola ai nerazzurri, che potrebbero sostituire il partente marocchino proprio con il terzino giallorosso, che difficilmente resterà nella Capitale nonostante il cambio di guida tecnica. Situazione in evoluzione, Florenzi e l'Inter si riavvicinano.