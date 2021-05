Primavera, la Roma ringrazia Felix: Empoli battuto 1-0 al 92′

Decisivo il gol dell'attaccante nel recupero: giallorossi momentaneamente secondi

La Roma Primavera trova nel recupero la seconda vittoria di fila. Dopo il successo infrasettimanale contro il Cagliari, i giallorossi ottengono i tre punti in casa dell'Empoli, salendo momentaneamente al secondo posto grazie al gol di Felix al 92'. Proprio alla fine la formazione di Alberto De Rossi riesce ad avere ragione dei biancazzurri, in dieci uomini dal minuto 39 per l'espulsione di Siniega (l'Empoli chiuderà in nove per il rosso per proteste al portiere Hvalic, convinto che il pallone non avesse superato la linea in occasione della rete decisiva). L'1-0 maturato nel finale arriva nonostante le polveri bagnate degli attaccanti giallorosse, con il pericolo maggiore, precedente al definitivo vantaggio, che arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato con Tripi, il cui colpo di testa, al 72', viene ottimamente deviato da Hvalic. Sono però i toscati allenati da Buscè a creare le principali occasioni, soprattutto nel primo tempo. Baldanzi è scatenato e impegna più volte Boer, che è anche fortunato sulle deviazioni imprecise di Lipari e Siniega. Il rosso mostrato allo stesso difensore (l'arbitro inizialmente opta per il giallo, poi cambia la sua decisione su consiglio dell'assistente) pare cambiare il destino del match, ma Tall non sfrutta le occasioni che gli capitano, mandando due volte il pallone a lato nonostante l'ottima posizione. Nei minuti finali la Roma tenta il tutto per tutto e al triplice fischio festeggia nonostante le grandi proteste dei toscani. In attesa di Inter-Juventus, la graduatoria vede ora i nerazzurri primi a 49, seguiti dalla formazione di De Rossi a 48, dai bianconeri a quota 47 e dalla Sampdoria a 46. Il futuro di questo campionato, a quattro giornate dal termine, è ancora tutto da scrivere.