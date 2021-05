Kluivert: “Vorrei restare al Lipsia. Mourinho non mi ha ancora chiamato”

"Sto bene in Germania, mi piace la Bundesliga e la squadra. Ho già parlato con il nuovo allenatore Marsch: ho un buon presentimento e spero anche lui"

Justin Kluivert sa bene cosa vuole dal proprio futuro. L'esterno olandese ama il Lipsia e punta a restare, come ha raccontato a ESPN: "Mi piacerebbe rimanere qui, il club l'altro gioca la Champions League. Sto bene in Germania, mi piace la Bundesliga e la squadra. Ho già parlato con il nuovo allenatore Marsch: ho un buon presentimento e spero anche lui. Vedremo... Non ho ancora firmato e sono ancora sotto contratto con la Roma. Mourinho? Non ho parlato con lui. Potrebbe chiamarmi, ma non lo ha ancora fatto". Kluivert è nella lista dei giocatori cedibili della Roma. Il club giallorosso sta ragionando di inserire un eventuale riscatto a titolo definitivo nella trattativa che potrebbe portare nella Capitale Sabitzer, giocatore molto gradito proprio allo Special One.