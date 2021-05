La Premier League su Darboe: Liverpool, City e United tra i club interessati

Gli occhi del campionato inglese sul giovane centrocampista della Roma

Tante pretendenti per Ebrima Darboe. Il centrocampista rivelazione della parte finale di stagione della Roma si è guadagnato l'interesse di tanti club in Premier League. Come riporta "90min.com", infatti, sono diverse le società inglesi sul classe 2001: tra queste anche il Liverpool e le due squadre di Manchester, il City e lo United (proprio contro i Red Devils il giovane ha fatto il suo esordio europeo). Oltre alle tre big, sarebbero interessate a Darboe pure West Ham, Crystal Palace, Brighton, Southampton e Norwich. Nella sua ultima intervista, però, il gambiano ha allontanato le voci di mercato: "Mourinho vuole giocatori coraggiosi? Io sono pronto", ha detto a "Ultimo Uomo".