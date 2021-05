Roma, accelerata per Xhaka: l’Arsenal apre alla cessione

I giallorossi vogliono chiudere per il centrocampista svizzero, richiesto espressamente da Mourinho: c'è ottimismo

Sempre più Xhaka per il centrocampo della Roma. La volontà del club giallorosso resta quella di puntare sul centrocampista, espressamente richiesto da Mourinho. Come riporta Sky l'Arsenal si sarebbe mostrato disponibile ad ascoltare le proposte per alcuni suoi giocatori: oltre allo svizzero sono infatti sul mercato anche Guendouzi e Torreira. Per Xhaka i Gunners continuano a chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa chiudere a meno. Da Trigoria filtra ottimismo, il leader tanto richiesto dallo Special One si avvicina. Sono attese novità nelle prossime settimane, Tiago Pinto prepara l'affondo decisivo.