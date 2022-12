Roma, Dybala torna il 29 dicembre. Resta viva la pista Frattesi

Per quanto riguarda il mercato, resta viva la pista Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace molto ai giallorossi e la contropartita più indicata per portate a termine l’affare potrebbe essere Bove che è alla ricerca di continuità in campo e che potrebbe rientrare negli schemi degli emiliani. Un altro giocatore che potrebbe essere inserito nella trattativa è Volpato. Per entrambi potrebbe essere messa in campo la clausola del riacquisto favorevole, già utilizzata con Pellegrini in passato. Anche Lukic, solletica l’attenzione di Pinto. Potrebbe arrivare a Roma in cambio di Kumbulla. Sul fronte difensivo, nell’eventualità della partenza di Smalling, i nomi sul taccuino sono qielli di Kiwior, N'Dicka, Hincapie e Omeragic. Per quanto riguarda i rinnovi, nessuna novità per Smalling e Zalewski. Le trattative per l'esterno polacco che ipotizzavano il raddoppio dello stipendio, anche in virtù delle prestazioni non brillanti e degli acciacchi fisici, sono al momento bloccate e non sono previsti incontri con l’agente. Altro nodo da sciogliere è quello che riguarda Zaniolo. Alle tante squadre interessate al 22 giallorosso, si aggiunge il Milan che attende novità sia sul prezzo del cartellino che sulla situazione contrattuale. Non sembrano esserci dubbi, invece, sulla permanenza di Mourinho. L’allenatore portoghese, per il momento, dice no alla panchina del Portogallo. Certamente, lo Special One chiederà ai Friedkin investimenti che lo porteranno ad aspirare a delle vittorie, intanto, però, pensa a come riformulare la sua Roma: con il ritorno di Wijnaldum e Dybala e con il possibile arrivo di Frattesi, il 4-2-3-1 potrebbe diventare la soluzione per rilanciare i giallorossi.