Milan, nel casting dei campioni spunta anche Zaniolo

Sinora i vertici di Trigoria hanno tenuto duro, valutando il proprio talento intorno ai 60 milioni di euro. ll passare dei mesi, però, può condizionare i valori in campo e questo al Milan lo sanno benissimo. Torna forte, insomma, l'interesse nato nella scorsa primavera per il 23enne di Massa. E dal punto di vista tecnico appare come la soluzione primaria per un ruolo determinante per le fortune rossonere.