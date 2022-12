Mercato Roma, da Kiwior a Hincapie: i nomi sul taccuino di Pinto per la difesa

Il rinnovo o no di Smalling non cambia il piano per giugno: Mourinho vuole, almeno, un colpo per rafforzare il pacchetto arretrato

In attesa degli sviluppi sul rinnovo di Smalling, Pinto inizia a guardarsi intorno per accontentare le richieste di Mourinho. Lo Special One vuole un colpo in difesa, e secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sono quattro i giocatori osservati dal gm portoghese. Il primo è Kiwior, centrale dello Spezia, che piace a molti club in Serie A. Occhi anche sulla Bundesliga dove Pinto segue con attenzione N'Dicka e Hincapie: il primo va in scadenza a giugno, ma si scatenerà un'asta tra le migliori squadre europee. L'ultimo calciatore sul taccuino è Omeragic. Il difensore classe 2002 di proprietà dello Zurigo potrebbe essere una delle soluzioni per la retroguardia a parametro zero.