Dybala, c’è la data del rientro: sarà a Roma il 29 dicembre

Pochi giorni e Paulo Dybala sarà a Roma. Passata la 'sbornia' per la vittoria del Mondiale, per la Joya è tempo di tornare a Trigoria. L'attaccante argentino atterrerà a Fiumicino il 29 dicembre alle ore 6.45. Giovedì la squadra si allenerà la mattina e il giorno dopo ci sarà l'amichevole contro la Viterbese. Difficile vedere Dybala in campo nell'ultima sfida del 2022. Il 31 Mourinho ha concesso un giorno di riposo e il primo allenamento in gruppo per il numero 21 ci sarà il 1 gennaio. Tre giorni dopo è in programma la gara col Bologna e difficilmente lo Special One si priverà del fantasista.