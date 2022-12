Roma, non solo Frattesi: attenzione a Lukic. Nella trattativa può rientrare Kumbulla

A centrocampo non c'è solo l'opzione Frattesi. La Roma su di lui è attiva da tempo e si sta muovendo proprio in queste ore per trovare una quadra con il Sassuolo. Ma da quanto riporta Tuttomercatoweb la società giallorossa sta sondando anche la pista Sasa Lukic del Torino. Il giocatore piace a Mourinho e nella trattativa potrebbe finirci Kumbulla, scomparso ormai nelle gerarchie dello Special One. Pinto potrebbe infatti offrire il centrale mancino per provare a prendere subito il centrocampista serbo a costi più contenuti del 23enne neroverde.