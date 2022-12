Smalling e Tahirovic di nuovo in gruppo e il recupero di Wijnaldum va veloce

Giallorossi ieri di nuovo al lavoro in vista della ripresa del campionato

Archiviati i festeggiamenti natalizi, ieri la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della ripresa del campionato, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport . Le buone notizie per José Mourinho arrivano da Smalling e Tahirovic : sia il centrale che il diciannovenne svedese hanno svolto l’intera seduta con il resto del gruppo.

Nel frattempo procede il percorso di recupero di Wijnaldum: l’olandese sta seguendo la tabella di marcia stilata dallo staff medico giallorosso, alternando esercizi personalizzati e lavoro con la squadra. Oggi lo Special One ha fissato una doppia seduta. Nei prossimi due giorni invece la squadra si allenerà solo durante la mattinata, prima del test a porte chiuse in programma venerdì alle ore 11.30 contro la Viterbese. Sabato invece i giocatori usufruiranno di un giorno di riposo, prima di ritrovarsi in campo nel pomeriggio di domenica primo gennaio.