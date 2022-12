Roma, Zalewski: rinnovo in stand-by. Nessun incontro previsto per l’adeguamento

Zalewski corre verso il 2023, ma ad oggi il rinnovo del contratto è in fase di stallo. Il 'bambino' di Mourinho deve riprendersi il posto da titolare e scacciare le nubi degli ultimi mesi. La grande sorpresa della passata stagione, ha deluso le aspettative. Nicola a causa di qualche problema fisico di troppo non ha trovato continuità nelle prestazioni, ma la sua volontà è quella di tornare a volare sulla fascia sinistra. L'esterno polacco è alla Roma dal 2011 e ci resterà, quasi sicuramente, fino al 2025. Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile rinnovo per altri due anni e un adeguamento del contratto ( con stipendio raddoppiato ). Al momento la trattativa è bloccata e non sono previsti incontri tra l'agente e il club.

Zalewski dovrà prima tornare ai livelli dell'anno scorso e per farlo si è messo subito a disposizione di Mourinho nel ritiro portoghese. Ferie tagliate dopo il Mondiale ed è volato in Algarve con il resto della squadra. Nell'ultima amichevole contro il Waalwijk è stato tra i migliori in campo: ha colpito un palo e la sua condizione fisica è in crescita. Ha trovato l'amore e affronterà il nuovo anno con più serenità. Se lo augura lo Special One che ha bisogno, anche, delle sue 'galoppate' sulla fascia per conquistare il quarto posto a fine anno.