Altro sold out con il Bologna. Esodo a Milano

Anno nuovo, vita vecchia. Perché l’entusiasmo dei tifosi della Roma non accenna a fermarsi neanche nel 2023. Il 4 gennaio riparte il campionato di Serie A e la Roma sarà impegnata alle 16.30 in casa contro il Bologna. La risposta dei tifosi giallorossi non si è fatta attendere e per l’occasione lo Stadio Olimpico conterà il suo 18° sold-out consecutivo scrive Marco Juric Il Tempo. Rimangono disponibili solo alcuni posti Premium, per il resto sarà tutto esaurito con oltre 60.000 spettatori sugli spalti. Un trend confermato anche per le partite successive: quasi 55.000 per Roma-Genoa di Coppa Italia (12 gennaio) e Roma Fiorentina (15 gennaio), circa 52.000 per Roma-Salisburgo di Europa League (23 febbraio). Viaggia spedita anche la prevendita del settore ospiti di San Siro per Milan-Roma (8 gennaio): oltre 3100 i biglietti staccati dei 4359 disponibili. L’ennesima marea giallorossa pronta a sostenere i ragazzi di Mourinho, con la speranza di vedere uno spettacolo migliore rispetto ai mesi passati. Perché l’amore è incondizionato, la pazienza meno.