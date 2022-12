Mou riparte aspettando una…Joya

Il doppio incarico José Mourinho non lo ha mai preso in considerazione, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ha ascoltato la proposta della federazione come avrebbe fatto ogni tecnico a cui viene chiesto di guidare la nazionale del proprio paese, ma l’ha declinata con garbo consapevole che un giorno arriverà il momento. José, riferiscono da Trigoria, non ha mai aperto il discorso né con Tiago Pinto né con i Friedkin proprio perché non è mai stata una possibilità concreta.

Il tecnico intanto recupera Smalling. C’è grande attesa, invece, per il ritorno di Dybala: rientrerà dall’Argentina in tempo utile per la gara contro il Bologna (4 gennaio). In queste ore sta usufruendo delle ferie in accordo con la società e ed entro la fine dell’anno sarà a Trigoria In fase di recupero Wijnaldum, il suo acquisto era motivato dalla necessità di dare più qualità al reparto. L’infortunio alla tibia in pieno agosto ha privato la squadra di un tassello chiave. Adesso il ritorno è davvero vicino.