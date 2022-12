Sono i giovani Bove e Volpato gli assi vincenti per Frattesi

La Roma da tempo insegue Davide Frattesi. Considerando il fatto che l’azzurro non vedrebbe l’ora di tornare in quella Trigoria in cui è cresciuto, tutto fa pensare a un matrimonio voluto dal destino, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ma è davvero così? E quando potrebbe essere consumato? Inutile dire che Frattesi non piace solo alla Roma, ma il club giallorosso ha in mano un asso importante, cioè quello di avere il 30% sulla rivendita del giocatore. Il che significa che, comprandolo, significherebbe avere uno sconto di quell’importo. La valutazione che ne fa il Sassuolo, però, non è inferiore ai 30 milioni, e va lievitando. I circa 21 milioni rimanenti restano una cifra che la Roma non vuole e non può spendere, causa i paletti imposti dalla Uefa, e proprio per questo vorrebbe inserire nella trattativa una paio di talenti che piacciono alla società emiliana (a prescindere da Frattesi): Bove e Volpato, inserendo però una clausola di riacquisto favorevole, un po’ come era successo in passato con Pellegrini. Il problema, però, è la valutazione da dare ai due baby. La società giallorossa parla di circa 7-8 milioni ciascuno, mentre il Sassuolo abbassa l’asticella, e questo, per il conguaglio, fa tutta la differenza del mondo.