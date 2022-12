Countdown Solbakken: si allena in Norvegia e prepara lo sbarco

Da Trondheim a Trigoria, il countdown è iniziato e sta quasi per esaurirsi: pochi giorni e Ola Solbakken potrà finalmente sentirsi a tutti gli effetti un giocatore della Roma, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Il norvegese non ha smesso di allenarsi nemmeno in vacanza, a Tulum in Messico, in compagnia della sua Thea, e sta proseguendo il suo piano di lavoro anche in Norvegia. Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, ieri l’esterno ha sostenuto l’ennesima seduta di allenamento personalizzato a Trondheim, presso la Ladeklinniken, punto di riferimento in patria anche per la stella del Manchester City Haaland. È lì che Solbakken sta preparando da settimane lo sbarco definitivo a Roma. Verrà catapultato immediatamente nel percorso di avvicinamento alla ripresa della stagione.