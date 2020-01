Roma, via al mercato tra entrate ed uscite. Pau Lopez: “Giallorossi un passo avanti nella mia carriera”

Dopo il bagno di folla dei tifosi al Tre Fontane, la Roma torna a Trigoria agli ordini di Fonseca per lavorare sul campo in vista della delicata sfida contro il Torino. Proprio il match dell’Olimpico verrà diretto da Marco Di Bello, con Abisso al Var. Il bilancio dei giallorossi con il fischietto pugliese è super: 11 vittorie su 12 incontri. Al termine della seduta d’allenamento quotidiana, Pau Lopez ha risposto a domande e curiosità dei tifosi: “La Roma un passo avanti nella mia carriera. Bello allenarsi con i tifosi”.

LACRIME DA BOMBER – “Lulic è il mio mito”. Questa la frase che ha scatenato l’ira dei tifosi giallorossi contro Roberto Pruzzo. Intervenuto a Centro Suono Sport nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo, il bomber è apparso scosso, confermando di non dormire da giorni per quanto detto: “Non volevo far male ai tifosi della Roma”. Alle 16, il classe ’55 ha partecipato anche al “Pomeriggio di Radio Radio” in una linea aperta con i tifosi.

MERCATO – Oggi è iniziata ufficialmente la sessione invernale di calcio mercato. Un mese intenso, in cui è importante muoversi con rapidità e decisione. Petrachi lo sa bene e lavora sia in entrata che in uscita. A proposito di quest’ultimo fronte, il Genoa di Preziosi sogna di riportare in maglia rossoblu l’ex Diego Perotti, arrivato alla Roma nel 2016 proprio dal club ligure, mentre il Verona ha fatto un tentativo per Nikola Kalinic. Anche Cengiz Under non è più incedibile, anzi, c’è già il prezzo. In entrata, oltre alla caccia verso il vice-Dzeko, si allontana l’obiettivo Dani Olmo. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, in un’intervista, ha espresso la sua preferenza verso il Barcellona.

ALTRO – Avanza a grandi passi la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per l’acquisizione della società. Il tycoon texano intende chiudere l’affare prima del derby con la Lazio. La Roma, attraverso un tweet, ha voluto fare i propri auguri a Davide Santon. L’esterno ex Inter, arrivato nella capitale per l’affare Nainggolan insieme a Zaniolo, compie 29 anni. Tra tuffi in piscina e tornei di beach volley, Francesco Totti, insieme a Ilary e ai figli, sta passando i primi giorni del 2020 alle Maldive nel solito resort che ogni anno accoglie vip di ogni genere.