Trigoria, Roma al lavoro: ancora personalizzato per Kluivert, Pastore e Cristante

Dopo il bagno di folla del Tre Fontane, la Roma torna ad allenarsi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista del match dell’Olimpico contro il Torino. I giallorossi hanno intenzione di onorare l’arrivo del nuovo anno dando seguito alle splendide prestazioni messe in mostra nelle precedenti sfide di campionato.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, rientro da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore coscia sinistra, rientro da definire.

LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La Roma scende in campo agli ordini di Paulo Fonseca con Cristante, Santon, Kluivert e Pastore che continuano il loro lavoro personalizzato. Il resto della squadra ha svolto esercitazioni atletiche e tattiche.

PROBABILE FORMAZIONE



Contro il Torino Fonseca non recupera gli infortunati di lunga data e continua a puntare sugli undici scesi in campo nelle ultime sfide del 2019. Florenzi sempre favorito su Spinazzola a destra, al centro e in mediana intoccabili le coppie Smalling-Mancini e Veretout-Pellegrini. In attesa del ritorno di Kluivert è ballottaggio tra Perotti e Mkhitaryan, con quest’ultimo favorito sull’argentino.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.