Bagno di folla al Tre Fontane. Pastore: “Resto”

Bagno di folla per la Roma nel primo allenamento del 2020. Come riporta Il Tempo, la squadra giallorossa ha svolto la prima seduta del nuovo anno davanti ai propri tifosi, che hanno riempito ogni seggiolino dei 2600 disponibili delle tribune del Tre Fontane. La buona notizia per Fonseca, tra i più acclamati dal pubblico insieme a Dzeko e Florenzi, è il pieno recupero di Smalling, tornato ad allenarsi in gruppo: il centrale sarà quindi abile e arruolabile per il match con il Torino.

Al Tre Fontane si sono affacciati anche gli infortunati di lungo corso – Pastore, Cristante, Santon e Kluivert – prima di far ritorno a Trigoria per continuare i propri programmi di recupero. L’argentino, out nelle ultime 7 partite, è ancora alle prese con l’edema osso nella zona dell’anca e continua ad avere difficoltà ad allenarsi al meglio. Di certo dietro all’infortunio non c’è alcun motivo di mercato: «Sono molto felice alla Roma, dove mi sento importante. Non voglio affatto andare via. Non sto – ha detto il Flaco in un’intervista ai media del suo paese – pensando di tornare in Francia o in Sudamerica». Anche Kluivert avverte ancora fastidio al flessore della coscia e l’edema non si è del tutto riassorbito. Cristante e Santon martedì hanno invece effettuato dei controlli che hanno certificato il buon avanzamento dello stato di guarigione delle rispettive lesioni.