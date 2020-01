Roma-Torino, arbitra Di Bello. Al Var Abisso

Domenica alle ore 20:45, Roma e Torino si affronteranno sul manto erboso dell’Olimpico. Come riportato dalla Lega, sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Il match verrà diretto da Di Bello, con i guardalinee che saranno Schenone e Vecchi, mentre nel ruolo di quarto uomo ci sarà Chiffi. Al Var Abisso con l’Avar che verrà gestito da Costanzo.