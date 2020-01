Si apre oggi il mercato e tra i nomi in uscita in casa Roma c’è quello di Nikola Kalinic. Come scrive tuttomercatoweb.com, dopo il flebile tentativo della Fiorentina, ora sarebbe l’Hellas Verona ad aver messo gli occhi sul croato. Operazione, però, che difficilmente si concluderà nonostante il diesse del club lo abbia già chiesto a Petrachi. Dall’entourage del calciatore, infatti, sarebbe arrivato un secco no.