Fonseca: “Sei mesi di felicità, ripartiamo con la testa giusta”

Ieri si è svolto, tra l’entusiasmo generale, l’allenamento a porte aperte al Tre Fontane. Come riporta Il Corriere della Sera, il primo allenamento del 2020 ha visto un Fonseca in forma smagliante dirigere la seduta. Al termine della stessa, il tecnico portoghese si è rivolto direttamente agli oltre 2000 tifosi presenti sugli spalti: “Siamo molto contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio. A nome della società e della squadra vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Siete sempre fantastici, con la squadra e col club. Ci date coraggio e forza, speriamo che siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi. Buon anno e forza Roma”. Poi ha continuato ai microfoni di Roma Tv: “E’ stato un peccato perché non abbiamo avuto la possibilità di avere tutti i tifosi qui ma è stata una buona giornata con il loro calore. Sono sempre fantastici con noi e siamo contenti di averli qui. Sono stati sei mesi di felicità. So che qui c’è un tifo appassionato, me lo aspettavo ma dobbiamo essere equilibrati e lavorare per vincere”.