Mercato Roma, Under può partire e il club fissa il prezzo

Si è chiuso da poco un 2019 difficile per Under alla Roma. Tra infortuni e gerarchie cambiate con l’avvento di Fonseca, l’esterno turco ha giocato pochissimo e segnato ancora meno. Come riporta calciomercato.com, il calciatore non è più incedibile, anzi, c’è già il prezzo: per portarlo via dalla Capitale servono 35-40 milioni di euro. Offerte, al momento, non ne sono arrivate, ma se il turco ora deve invertire un trend negativo, altrimenti il suo futuro si allontanerebbe sempre più dalla capitale