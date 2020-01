Zaniolo, carica social: “Uniti e forza Roma” – FOTO

All’indomani dell’allenamento a porte aperte del Tre Fontane, la Roma oggi è tornata a lavorare a Trigoria. Occhi puntati sulla sfida di domenica sera contro il Torino, la prima del 2020. Fonseca non potrà contare sui soliti infortunati di lungo corso come Cristante, Zappacosta e Pastore, ma sicuramente avrà a disposizione Zaniolo. Proprio il 22 giallorosso ha lanciato la carica in vista della partita dell’Olimpico sui propri social. “Uniti e forza Roma” ha scritto allegando una foto della seduta odierna alla storia Instagram.