Pallotta verso una plusvalenza di 100 milioni dalla Roma

Dopo l’accelerata degli utlimi giorni, sembra ormai in dirittura d’arrivo il passaggio di società per la Roma. Da febbraio, quando verrà eseguita l’ultima due diligence, Dan Friedkin sarà il nuovo proprietario del club giallorosso. Come riporta Milano Finanza, Pallotta abbandonerebbe la capitale con una plusvalenza di circa 98 milioni. La valutazione della società giallorossa sembra aggirarsi intorno ai 750 milioni, nei quali sono compresi i debiti (272 milioni) e l’aumento di capitale (130 milioni). Considerando questi fattori e il fatto che Pallotta possegga l’86,57% della società giallorossa, il guadagno stimato dall’operazione è quello di quasi cento milioni.