Roma, Smalling: “Potrei restare”. Pellegrini a rischio stop. Coronavirus, gare a porte chiuse

In casa Roma è tornato il buon umore grazie alla vittoria convincente di ieri sera contro il Lecce. La squadra di Fonseca adesso si prepara per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent. I giallorossi si sono allenati a Trigoria questa mattina per la sfida agli olandesi. Buone notizie dall’infermeria, Amadou Diawara ha continuato a lavorare con il gruppo. Si ferma invece Lorenzo Pellegrini: il numero 7 giallorosso ha riportato un indurimento al flessore della coscia sinistra e domani farà dei controlli a Villa Stuart.

SMALLING – Il futuro di Smalling è ancora incerto. L’inglese a fine stagione potrebbe tornare al Manchester United, ma è stato conquistato dal calore della piazza di Roma: “Alcuni degli altri giocatori mi hanno detto che se dai tutto sul campo, l’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. Questo è esattamente quello che io e la mia famiglia abbiamo avvertito“. Perdere il classe ’89 sarebbe un duro colpo per la Roma, ad ammetterlo è lo stesso Paulo Fonseca: “Vorrei che restasse a Roma, è molto importante. E’ un grande giocatore e un grande uomo“.

CORONAVIRUS – La Serie A non vuole farsi prendere in contropiede dal Coronavirus. Per questo motivo difficilmente verrà annullato il prossimo turno di campionato: si va verso le gare sportive a porte chiuse nei territori interessati dalla diffusione della malattia infettiva. In attesa di capire se verranno rinviate altre partite dopo quelle di questo weekend, molti tifosi si interrogano sulla possibilità che i loro biglietti vengano rimborsati. Nei regolamenti dei 20 club di Serie A, per 11 club non è previsto alcun tipo di rimborso, tra cui la Roma. In vista della sfida contro il Gent, si è espresso in merito Dirk Piens, coordinatore della sicurezza dei belgi: “Al momento non ci sono casi a Roma, ma solo nel nord Italia. Non si devono creare allarmismi“. L’epidemia però non ha influenzato solo la massima serie: sono state infatti rinviate anche tutte le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera.

ALTRO – Questo pomeriggio la Roma Primavera ha pareggiato 3-3 al Tre Fontane contro il Napoli. Il tecnico Alberto De Rossi si è arrabbiato per il rocambolesco risultato: “La partita di oggi è l’analisi della stagione, possiamo vincere o perdere contro chiunque“. Più ottimista invece Felipe Estrella: “Sono contento del gol, ma il risultato non è quello che vogliamo, vorrei fare di più“. Intanto ieri Dzeko ha raggiunto quota 102 reti con la Roma e Vincenzo Montella si è voluto congratulare con il bomber bosniaco: “Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero, il 102. Complimenti campione“. Infine può essere la settimana decisiva per l’atteso passaggio di proprietà a Dan Friedkin: la due diligence è terminata e nei prossimi giorni si potrebbero già firmare i precontratti.