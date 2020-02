Roma, Dzeko arriva a quota 102 gol. Montella lo elogia: “Complimenti campione, benvenuto in famiglia” – FOTO

Edin Dzeko ieri, grazie alla rete contro il Lecce, ha raggiunto quota 102 reti con la maglia della Roma. Il bosniaco così ha raggiunto Vincenzo Montella nella speciale classifica dei migliori marcatori giallorossi. L’Aeroplanino, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto complimentarsi proprio con l’attaccante capitolino. Queste le sue parole:

“Ed ora dopo ‘l’amore’ di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia“.