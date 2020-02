Primavera, De Rossi: “La partita di oggi è l’analisi della stagione. In molti staccano la spina”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, al termine della gara pareggiata 3-3 contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole:

La Roma ci ha provato, cosa è mancato per la vittoria?

La partita di oggi è l’analisi della stagione. Non è una considerazione definiva perché abbiamo ancora altri 3 mesi di lavoro in cui possiamo incidere di più e sicuramente possiamo fare meglio rispetto a quanto fatto oggi. Siamo caduti di nuovo in quello che ci succede. Quando attacchiamo siamo irresistibili, come pensiamo di aver portato a casa la vittoria ci fermiamo e sembra che aspettiamo il rientro degli avversari. Così è stato oggi e in altre 5-6 partite disputate durante la stagione che hanno determinato una classifica non da Roma.

La squadra è stata anche sfortunata?

Sono stati molto bravi, hanno spinto fino alla fine ma perché non farlo prima? Perché smettere di giocare e di difendere? Qui non si tratta di un reparto o di un giocatore, qui veramente tanti di questo gruppo staccano la spina, soprattutto nei momenti migliori. È un aspetto che ci fa impazzire a quelli dello staff. Si stava conducendo la partita bene contro un Napoli ben messo e poi succede che si molla, si crede di aver vinto, si esce dalla partita e rientrano gli avversari.

Da dove si riparte?

Non è interessante contro chi giochiamo, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro chiunque e possiamo perdere contro chiunque. Possiamo vincere contro chiunque, anche con la prima in classifica, ma possiamo perdere contro l’ultima in classifica. Il Napoli facendo bene a un certo punto è sembrato irresistibile.