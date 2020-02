Coronavirus, Primavera: rinviata Genoa-Roma, si giocherà l’11 aprile

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo aveva sostenuto già ieri nel prepartita di Roma–Lecce: “Il mondo dello sport deve allinearsi alle disposizioni del Governo”. L’emergenza Coronavirus si riflette dunque sul mondo del calcio e le misure preventive hanno già determinato il rinvio di Atalanta–Sassuolo, Inter–Sampdoria, Verona–Cagliari e Torino–Parma. Così come nel calcio dei grandi, la Lega Serie A ha stabilito che “le gare della 6ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM, in programma giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 si disputino sabato 11 aprile 2020”. Slitta dunque l’impegno dei ragazzi di Alberto De Rossi, che avrebbero dovuto affrontare in trasferta il Genoa domenica 1 marzo 2020.